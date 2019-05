Storica medaglia d’oro ai campionati italiani master per una staffetta grossetana

GROSSETO – Per la prima volta una staffetta dell’Atletica Grosseto Banca Tema vince ai campionati italiani master.

Nella rassegna tricolore di Abbadia San Salvatore, il quartetto biancorosso conquista il titolo della categoria SM40 e festeggia sul gradino più alto del podio. Gli autori dell’impresa sono Giuseppe Acampa, Marco Gaggioli, Federico Fedi e Maurizio Finelli che portano il testimone al traguardo davanti a tutti con il tempo finale di 2’08”39, nella staffetta a frazioni crescenti di 100, 200, 300 e 400 metri. Più forti degli avversari, in una gara con altre cinque squadre al via, e della pioggia, che ha condizionato lo svolgimento della manifestazione.

Il maltempo non ha però fermato gli atleti maremmani, protagonisti di una splendida prova in rimonta dopo essere scattati dalla corsia più esterna: Fedi recupera una posizione, dalla terza alla seconda, e poi Finelli piazza la volata vincente sul rettilineo finale per tagliare il traguardo a braccia alzate. Nei 10.000 metri, ottavo posto invece per Michele Rossato in 37’33”5.