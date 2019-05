Seggiano, a sorpresa vince il centrosinistra: Daniele Rossi è il nuovo sindaco

SEGGIANO – Daniele Rossi è il nuovo sindaco di Seggiano: lo scrutinio non è ancora completato ma la forbice che lo separa dagli avversari sarebbe ormai incolmabile.

«Ero scoragiato dal risultato della Lega che ha ottenuto oltre il 47% alle Europee – dice soddisfatto il candidato di Uniti per Seggiano, lista dell’area di centrosinistra – invece abbiamo ottenuto un risultato eccezionale che sovverte il dato politico delle Europee. Una grande soddisfazione sia personale che per il progetto, premiato dai cittadini in quanto giudicato valido».

Segui la diretta del Giunco.net #Amministrative2019 dati in tempo reale al link