Scrittrice grossetana nell’Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei

GROSSETO – Alcune opere della scrittrice grossetana Marcella Andreini sono state inserite nell’Enciclopedia dei poeti italiani contemporanei della Aletti Editore, prestigiosa pubblicazione che ha importante eco su scala nazionale. Tra i brani selezionati c’è “Adolescente”, presente nella prima opera narrativa dell’autrice “Volevo solo essere adorata” pubblicata nel 1999 nel quale è affrontato il tema dell’amicizia e del suicidio.

Già a dicembre 2018, dal suo libro “Tarli senza Cornici…ed altri disorientamenti” è stata selezionata la poesia “Vecchia sposa” per l’antologia CET della scuola di Mogol.

Laureata in Lingue e letterature orientali all’Università di Firenze con una tesi sui conflitti esistenziali del singolo individuo nella narrativa dello scrittore giapponese Natsume Sōseki, ha sperimentato la scrittura in vari ambiti come copywriter e giornalista free lance. I due libri di narrativa sono disponibili in versione aggiornata anche su e-book. Marcella Andreini, da Aprile 2017, ricopre la carica di presidente provinciale di Aics, Associazione italiana cultura sport.

Gestisce inoltre il blog Fiabe in Analisi, dedicato alla simbologia delle fiabe classiche, nonché il suo personale.