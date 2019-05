Pisa piegato, gli under 18 della Pallacanestro Grosseto volano alle Final Four

GROSSETO – Successo esterno degli Under 18 Silver della Pallacanestro Grosseto che espugnano il campo del Coli impianti Pisa 43-57 (12-14, 24-25, 33-40), chiudendo al primo posto il girone di qualificazione per il titolo toscano. Pronto riscatto dei diciottenni maremmani dopo il ko di Carrara e ora pronti per le final four per il titolo Toscano che si terranno proprio a Grosseto l’1 e 2 giugno.

Partita bella e giocata a viso aperto, rimasta sul filo dell’equilibrio fino all’intevallo chiuso sul punteggio di 24-25. Nel terzo quarto la squadra di coach Eracli ha iniziato ad allungare non concedendo mai la possibilità di rientro alla squadra pisana, fino al finale di 43-57. “Nonostante il caldo, abbiamo giocato una discreta partita per tutti i 40 minuti – ha commentato Eracli – e non possiamo che ritenerci soddisfatti e orgogliosi per quello fatto fino ad oggi, non solo da noi ma da tutto il settore giovanile della società: oggi hanno esordito due ragazzi dell’Under 16 che hanno tenuto benissimo il campo. Ora abbiamo una settimana per prepararci al meglio a queste finali, cercando di disputarle nelle migliori condizioni possibili. Siamo stati bravi a raggiungere una qualificazione e un risultato che ad ottobre era sinceramente impensabile, e per questo dobbiamo comunque esserne fieri indipendentemente dal risultato che ne scaturirà”.

Pallacanestro Grosseto: Belella 12, Goracci 3, Cardelli 12, Musardo 10, Ciacci 2, Zucchini 5, Papini 2, Muntean 6, Barabesi 5. All. Eracli.