Marini: «Grande dimostrazione di stima per me e per la squadra»

ARCIDOSSO – «È stata una grande dimostrazione di stima e di affetto dei cittadini nei miei confronti, io la leggo così» Jacopo Marini, riconfermato sindaco ad Arcidosso commenta così i risultati delle amministrative.

«Sono molto contento di questo risultato e ringrazio tutti i cittadini, anche perché dopo le europee un po’ di preoccupazione c’era. È stato ripagato il lavoro di questi anni, e è un’attestato di stima e apprezzamento per la squadra, fatta di gente in gamba. I risultati non sono ancora definitivi ma dovremmo aver superato il 50%».