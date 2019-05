Limatola: «Una vittoria che va oltre le più rosee aspettative»

ROCCASTRADA – «Si profila una vittoria che va oltre ogni più rosea aspettativa» Francesco Limatola è soddisfatto del risultato «mancano ancora due seggi ma il risultato sembra confermato».

«È una riconferma per me e per la squadra, evidentemente il nostro progetto è stato ben recepito dai cittadini. Sono stati cinque anni appassionati, abbiamo presentato tante progettualità, e altre ne abbiamo per il futuro».