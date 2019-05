Lavoro: dal giardiniere al cuoco, dal bagnino al cameriere al tuttofare. Tutte le offerte per l’estate

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza orario solo serale part time 3-4 sere a settimana pat b automunito contratto per tutto l’anno (cod 10616) urgente

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca un cameriere di sala orario su turni con possibilità di alloggio (cod 10807)

Struttura extra alberghiera a Marina di Grosseto ricerca un addetto ricevimento con esperienza anche minima nel settore inglese obbligatorio dai fine settimana di giugno poi luglio e agosto (10812)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca un cameriere di sala (cod 10847) con esperienza entrambi nel settore con alloggio

Struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un guardiano di notte dal 1 giugno al 15 settembre orario indicativo 21.00-3.30 preferibile con minima esperienza (cod10814)

Struttura alberghiera a Orbetello ricerca cameriera ai piani orario di giorno pat b automunita almeno con minima esperienza (cod 10855)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto una cameriera ai piani per 2 giorni a settimana solo sabato e giovedì luglio e agosto (cod 10854)

Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca un commis di bar e sala max 29anni anche minima esperienza (cod 10863)

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca urgentemente 1 aiuto cuoco con minima esperienza si offre vitto e alloggio stagione lunga (cod 10866)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca un barista con esperienza nel settore si valuta alloggio (cod 10884)

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un capo partita ai primi piatti con esperienza nel settore da giugno a fine settembre (cod 10885)

Struttura extra alberghiera a pochi chilometri da Grosseto ricerca un manutentore spazi verdi e operaio con esperienza nel settore pat b automunito (cod 10907)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un tuttofare con esperienza di giardiniere manutentore orario part time pat b automunito (cod 10906)

Struttura extra alberghiera a Principina a Mare ricerca addetti alle pulizie con esperienza nel settore e pat b automuniti e reception con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese (cod 10903 e 10904)

Albergo a Castel del Piano ricerca per la stagione un capo partita con esperienza nel settore con alloggio (cod 10902)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con orario spezzato 9-14.30 e 19.00-22 preparazione basi secondi e antipasti da giugno a metà settembre (cod 10901)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un aiuto cuoca con esperienza nel settore stagione lunga a possibilità di lavorare nel periodo invernale (cod 10900)

Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un bagnino con brevetto (cod 10922)

Publico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un pizzaiolo con forno a legna o un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore stagione lunga possibilità di lavorare tutto l anno pat b automunito (cod 10927)

Struttura extra alberghiera a 10 km da Grosseto ricerca o un cuoco con esperienza nel settore o un aiuto cuoco con esperienza nel settore pluriennale con alloggio da maggio 2019 (cod 10928)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca un addetta laboratorio/aiuto cuoca per preparazione panini e piatti freddi orario solo di giorno dalle 7 alle 16 pat b automunita (cod 10930)

Bar a Castiglione della Pescaia ricerca una cuoca o aiuto cuoca con esperienza nel settore (cod 10933)

Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a con minima esperienza dalle 9.00- alle 15.00 e dalle 20 alle 22.30 stagione lunga (cod 10934)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca un aragazza sala/bar con esperienza orario spezzato contratto a tempo indeterminato pat b automunito, un pizzaiolo con esperienza contratto a tempo indeterminato orario serale, un aiuto cuoco/a con minima esperienza orario spezzato fino ad ottobre con possibilità di lavorare nel periodo invernale e una lavapiatti con esperienza minima fino a settembre con possibilità di proroga pat b automuniti (cod 10935-10938)