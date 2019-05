Lavoro a tempo indeterminato in Comune: c’è il concorso. Ecco come partecipare

MONTE ARGENTARIO – «Il Comune di Monte Argentario ha indetto una procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo presso il servizio personale» ad annunciarlo l’Ente in una nota.

«Tra i requisiti richiesti dal bando – spiega la nota vi è il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate alle lauree citate».

«Il concorso prevede due prove scritte (quesiti a risposta aperta sulle materie previste dal programma d’esame ed una esercitazione pratica sulle materie d’esame) – dice ancora la nota – una prova orale ed una verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese».

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune entro il giorno 16 giugno 2019. Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito istiuzionale del Comune alla pagina http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/concorsi-e-selezioni.html