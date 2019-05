La Pallavolo Grosseto fa festa con le sue bimbe tra vittorie e nutella

GROSSETO – Derby del cuore in casa Pallavolo Grosseto 1978 quello che si è disputato al Palazzetto Azzurri d’Italia.

Protagoniste di questa partita le due Under 12 della Società Pallavolo Grosseto, la nera e la rossa guidate rispettivamente da Maurizio Natalini e Stefano Cantini. Le due squadre si sono date battaglia, regalando al pubblico presente e ai due Mister una partita memorabile. Incontro equilibrato dal punto di vista tecnico, vinto 3-1 dalle nere, all’insegna del fair play. Le convocate: Shine on Nera: Gaia Buonocore, Laura Pinzuti, Elisabetta Mazzi, Diletta Domenichelli, Chiara De Maria, Sara Riitano, Aurora Bracci, Ester Ducchi, Serena Perna, Alice Romanini, Irene Tarantino, Caterina Frosolini. Allenatore Maurizio Natalini, Dirigente Accompagnatore: Sonia Biasiolo. Shine On Rossa: Laura Reali, Anna Denei, Chiara Rastrelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Maddalena Esposito, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi, Sofia Marconi, Aurora Savonarola, Lavinia Fantacci. Erica Picchianti assente per infortunio. Allenatore: Stefano Cantini, dirigente accompagnatore Laura Angeli.

Open day

Terminato con successo il primo open day. Tecnici e dirigenti hanno accolto le giovani visitatrici per un pomeriggio di sport e divertimento in cui le piccole ospiti hanno preso contatto con lo sport della pallavolo e fatto merenda con pane e nutella.

Under 14

Percorso netto per le ragazze Under 14 che, con la vittoria per 3 set a 0 (08-25/05-25/12-25) sulle pari età della Pallavolo Orbetello, chiudono il girone B della Coppa San Ranieri in testa alla classifica a punteggio pieno con 10 partite disputate e senza perdere neanche 1 set. In campoi: Martina Antonini, Francesca Biserni, Asia Barbarossa, Beatrice Caselli, Chiara Chegia, Noemi Magnani, Ginevra Mazzei, Elena Ricci, Federica Sallei, Letizia Silvestri ed Elisa Toniazzi.