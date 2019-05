ORBETELLO – Tre auto sono andate a fuoco la scorsa notte ad Orbetello. L’incidente si è sviluppato alle 3 del mattino in via Don Minzoni ad Orbetello. La squadra dei Vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Non è la prima volta che, ad Orbetello, un incendio partito da una vettura ne distrugge altre, parcheggiate vicino. A febbraio furono cinque le auto andate distrutte in un parcheggio tra le case. Qualche mese fa era già successo, ma in quel caso era giorno. Sul posto anche i Carabinieri di Orbetello