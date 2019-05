Il giavellotto di Fè vola sempre più lontano: a Viterbo raggiunge 41.68 metri

GROSSETO – Un’altra serie di trasferte ricche di risultati positivi per i lanciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

Si migliora nel giavellotto a Viterbo il non ancora 17enne Lorenzo Fè che si rende protagonista di un bel progresso con 41.68, per aggiungere quasi quattro metri al suo precedente record con

l’attrezzo da 700 grammi della categoria allievi. Nella sua serie anche un lancio ben oltre i 40 metri (41.03) e altri due a ridosso (39.96 e 39.04). Sulla pedana di Lucca cresce nuovamente Lorenzo Bigazzi, anche lui classe 2002, che spedisce il martello under 18 da 5 chilogrammi alla notevole misura di 58.46 incrementando così il suo primato di ottanta centimetri. Sempre nel martello, ma tra gli assoluti, arriva l’ennesima prestazione convincente di Matteo Macchione che si piazza quarto al meeting di Castiglione della Pescaia con 53.75 a mezzo metro dal personal best nonostante la pioggia incessante e la pedana bagnata, per la soddisfazione del tecnico Francesco Angius.