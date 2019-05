I baby del Gavorrano chiudono la stagione con due sconfitte

GAVORRANO – Sconfitta con l’onore delle armi per gli Allievi regionali del Gavorrano nell’ultima gara di campionato contro la Nuova Grosseto (1-2). «E’ stata una sconfitta immeritata – commenta il mister Walter Trentini – Non siamo partiti benissimo nei primi 10 minuti e abbiamo preso il gol dello svantaggio. Abbiamo poi preso in mano la partita giocando anche meglio di loro a tratti, però non siamo riusciti a concretizzare, nonostante un occasionissima con Palmieri allo scadere. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, ma in unribaltamento di fronte abbiamo subito il secondo goal, dopo di che abbiamo segnato il nostro goal , ma la partita era ormai finita e quindi si chiude con una sconfitta». «Abbiamo comunque fornito una buona prestazione, considerando che abbiamo giocato con tutti 2003 , tranne due 2002».

GAVORRANO: Cacialli, Caronia, Avenoso, Adami, Confortini, Carrella, Haxhini, Palmieri, D’Argenzio, Gesi. A disp. Bunelli, Tozzini, Piscopo, Marchionni, Spasanie, Biagetti. All. Walter Trentini.

NUOVA GROSSETO: Terribile, Benocci, Iaccarino, Pacchini, Gucci, Baneschi, Turchetti, Camerlengo, Martini, Demasi, Giustarini. A disp. Stefanini, Ortis, Modanesi, Amico, Rossi. All. Riccardo Balducci.

RETI:nel p.t. Baneschi; nel s.t. Demasi, Palmieri.

Battuta d’arresto per i Giovanissimi regionali, superati dal Fornacette Casarosa (4-1) nell’ultima gara di campionato. La stagione si concluderà però mercoledì alle 17 con il recupero, al Nicoletti di Follonica, contro i senesi del San Miniato.

FORNACETTE CASAROSA:Signorini, Dini, Ghimenti, Calderoni, Crispino (22’ s.t. Marianelli), Inguaggiato, Chetoni (28’ s.t. Trattelli), Mariani (10’ s.t. Taccini), Colacchio, Salvadori (37’ s.t. Monetti), Codella. All. Bottai.

GAVORRANO: Ioele, Chelli, Temperini (3’ s.t. Frati), Giansoldati, Cappellini, Cecchetti (15’ p.t. Sacchelli), Madonna, Pagnini, Guidi (6’ s.t. Vecchioni), Dema, Antonini (6’ s.t. Felici). All. Patrizio Marconi.

RETI: nel p.t al 6’ Colacchio, al 31’ Mariani, al 34’ Guidi; nel s.t. al 3’ Colacchio, al 34’ autorete su tiro di Inguaggiato.

Gli Esordienti 2006 guidati da Massimo Vannetti, in questa settimana sono stati presenti in 2 manifestazioni, al memorial Dino Seccarecci che si disputa a Grosseto e al torneo Academy Livorno, dove i giovani rossoblù si sono confrontati con Follo 2012 La Spezia, Zambra e con la squadra di casa. Alla fine delle due giornate il Gavorrano ha perso la finale per il 3°-4° posto con la Fratres Perignano, chiudendo così al 4° posto assoluto, su 8 squadre partecipanti.

I Pulcini 2009nella scorsa settimana hanno preso parte a 3 tornei, a Donoratico all’Estate di Palazzi e a Massa Marittima. Accompagnati dai mister Thomas Rotelli, Paolo Filippin e Flavio Peccianti, i ragazzi si sono incrociati con i pari età del Poggibonsi, Marciana Marina, Pontedera Academy LI, Palazzaccio LI. Annullata per il maltempo la terza edizione del #ilcalcioèdichiloama allo stadio Malservisi-Matteini, riservata ai Primi Calci 2010.