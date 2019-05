Goleada sotto il diluvio al Passalacqua: l’Albinia fa “manita” al San Vincenzo

GROSSETO – L’Albinia si sbarazza del San Vincenzo con secco 5-0, prendendosi un posto ai quarti e cancellando gli avversari dalla competizione. Tutto sotto il diluvio di fine maggio. Il sole rossoblù si chiama Troncarelli, autore di una tripletta gratificante. Il team livornese non è riuscito a sottrarsi alle grandi aspirazioni di D’Arrigo e soci, ha tentato qualche assalto senza comunque graffiare più di tanto. In più mister Ragoni ha dovuto intervenire con due cambi nella prima parte per ovviare a due infortuni (Bandini e il portiere Francesco Giannini). Una serataccia dunque.

L’Albinia, in pratica, ha risolto il problema in 25′. Biagiotti al 12′ devia in rete il corner di Lelli, al quarto d’ora Troncarelli batte magnificamente un calcio di punizione scrivendo il raddoppio, al 25′ Sabatini triplica con una conclusione dal limite. Il monologo dei maremmani non lascia scampo ai ragazzi in maglia bianca. La ripresa non si discosta molto dal primo tempo. Troncarelli si prende la doppietta personale al 6′ risolvendo una mischia nell’area di porta. Si apre un periodo dove il San Vincenzo cerca di impensierire i rossoblu con orgoglio e volontà. Al 38′ Troncarelli accende la tripletta con un tiro, che sfugge ai guanti di Cicconi.

Stasera lunedì 27 alle 21,15 in campo Scarlino e Braccagni per il girone A.

ALBINIA: Cogno (33′ st Costagliola), Barbini, Persanti (17′ st Frulletti), Biagiotti, Delle Piane, Mecarozzi, Troncarelli, Vettori (20′ st Giudici), Sabatini, Lelli (7′ st Orsini), Conti (28′ st Salernitano). A disposizione: Rum, Caprini, Calussi, Arienti. All. D’Arrigo.

SAN VINCENZO: F. Giannini (32′ Cicconi), Giorgerini, Troya (20′ st Cignoni), Bandini (30′ Rossi), A. Giannini, Lici (1′ st Gorini), Landi, Gorini (35′ st Rompineve), Tosi, Dagliano, Callaioli. A disposizione: Greco, Aliu, Lepri. All. Ragoni.

ARBITRO: Argenti (assistenti Gentili e Bonamici).

MARCATORI: 12′ Biagiotti, 15′, 6′ st e 38′ st Troncarelli, 25′ Sabatini.

NOTE: serata di pioggia intensa. Calci d’angolo 9-4. Recupero: 2′ + 0′.