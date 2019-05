SCARLINO – Vittoria storica del centrodestra a Scarlino; è Francesca Travison la neoeletta prima cittadina del piccolo comune maremmano. Ancora non è terminato lo spoglio di tutte le schede elettorali ma la tendenza di Travison, che alle 15:30 con il 45% dei voti supera ampiamente il suoi avversari Emilio Bonifacio (25%), Marcello Stella (17%) e Roberto Maestrini (13%) è di una vittoria netta.

Una vittoria storica per Scarlino dove il centrodestra dal dopoguerra ad oggi non ha mai governato e dove, dopo Alduvinca Meozzi, Francesca Travison sarà la seconda donna a indossare la fascia tricolore. Travison, insieme ai suoi candidati ha atteso lo spoglio delle schede elettorali al seggio di Scarlino Scalo. La sua lista civica “Scarlino può” è sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Tanta emozione per Francesca Travison, neoeletta sindaca di Scarlino per il risultato storico con la sua lista civica di centrodestra, appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.: «Un sogno diventato realtà. Oggi a Scarlino abbiamo scritto la storia dopo 59 lunghi anni – è il primo commento di Travison quando ha appreso la notizia della sua vittoria netta – e nei prossimi cinque anni faremo tutto quello che abbiamo promesso. Sono veramente felice e voglio ringraziare tutti; la mia famiglia in primis, la mia squadra e soprattutto gli scarlinesi che mi conoscono e si sono fidati. Restituirò la loro fiducia».

Alla domanda quale sarà la prima azione che metterà in campo, Francesca Travison risponde con «le navette di collegamento tra le frazioni», un suo cavallo di battaglia durante la campagna elettorale.

«Io sarò il sindaco di tutti e sarò a disposizione di tutti gli scarlinesi» – aggiunge.

Secondo la prima cittadina l’arma vincente è stato il punto del suo programma sul piano operativo «E’ stata la mossa determinante della nostra campagna elettorale – afferma infatti – soprattutto grazie alle competenze dei membri della mia lista». «Non credevo di avere successo così grande – dice ancora emozionata -, sentivo la vicinanza della gente ma non mi aspettavo un distacco così grande. Oggi voglio festeggiare ma già da domani ci metteremo a lavoro per tutta la comunità».

