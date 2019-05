Federico Balocchi è sindaco di Santa Fiora: riconfermato per il secondo mandato

SANTA FIORA – I risultati dello spoglio, anche se non terminati, danno il sindaco uscente Federico Balocchi al 70% dei consensi. E’, dunque, riconfermato sindaco di Santa Fiora.

“In questi anni – commenta Balocchi – abbiamo fatto tante cose importanti per la nostra comunità. Con questo voto la comunità ha dato un segnale di unità e di apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalla nostra amministrazione durante questo mandato appena concluso. Questo risultato ci fa davvero molto piacere e ci dà l’impegno di continuare a fare bene anche nei prossimi 5 anni”.

“Io ho completa stima nei confronti di Paolo Vichi – continua e conclude Balocchi parlando del candidato sindaco di Un comune per tutti -. Sapendo che la strada era in salita, visto il consenso che la cittadinanza ci ha sempre dimostrato, è stato l’unico ad aver avuto il coraggio di mettersi in pista. E lo ha fatto bene, è una brava persona. Spero davvero che collaboreremo nei prossimi 5 anni per il bene comune di Santa Fiora”.

SEGUI LA DIRETTA #Amministrative2019