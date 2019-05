GROSSETO – Valanga Salvini anche in provincia di Grosseto dove alle Europee la Lega prende il 37% dei consensi diventando ampiamente il primo partito. In questo caso l’affluenza ha di poco superato il 62% con un numero di votanti che superato quota 109mila (i dati sull’affluenza: #amministrative2019 – L’AFFLUENZA: alle 23 ha votato il 71,54%. Tutti i dati Comune per Comune)

. Il Pd si attesta al 25%, mentre il M5s si ferma al 13%. Nel centrodestra da notare anche il sorpasso di Fratelli d’Italia al 6% su Forza Italia che, forse al suo minimo storico, non va oltre il 5%. Tutti sotto la soglia gli altri partiti presenti nella scheda. ELEZIONI EUROPEE PROVINCIA DI GROSSETO SPECIALE ILGIUNCO.NET

Il voto nei Comuni – Per analizzare il voto nei Comuni è sufficiente andare sulla pagine della provincia andare in alto sulla parola Grosseto e scegliere dal menù a cascata il Comune che si vuole visualizzare. A Follonica, il comune più grande al voto (ricordiamo che lo scrutinio delle schede per le amministrative inizierà alle 14) la Lega è il primo partito al 33%, mentre il Pd è a quota 29%. Il M5s si ferma al 14%, Forza Italia al 7% e Fratelli d'Italia al 6%. Facendo una proiezione sul centrodestra vediamo che al somma delle tre forze principali si attesta intorno al 46%.

In Regione – Un po' diversa la situazione a livello regionale dove il Partito democratico rimane il primo partito con il 33% e la Lega, con una grande avanzata, arriva al 31%. Molto staccata la terza forza politica che è il M5S al 12%. Sotto il 10% tutte le altre. Qui trovate tutti i numeri, anche in termini assoluti, del voto delle Europee in Toscana: