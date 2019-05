Esonda un fosso, tre camion restano bloccati lungo la strada

ROCCASTRADA – Gravi disagi per il maltempo in via del Bettarello, nel comune di Roccastrada.

I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere tre camion bloccati sulla sede stradale per l’esondazione del fosso che scorre lungo la strada.

I detriti con alberi e rami insieme all’acqua che si è riversata sulla strada non permette ai tre mezzi di proseguire.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO