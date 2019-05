Culicchi: «Se l’obiettivo di Ulmi era mettere bandierine, il sogno resta nel cassetto»

GROSSETO – «Se l’obiettivo del segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi, era quello di mettere le bandierine verdi in ogni comune della provincia, bene, più che di un obiettivo parlerei di un sogno, legittimo, ma rimasto nel cassetto» Leonardo Culicchi, segretario dell’unione comunale del Pd di Grosseto commenta così i risultati di queste amministrative e risponde alla Lega.

«Evidentemente quando si tratta di scegliere le persone per amministrare il proprio comune, la foto di Matteo Salvini ha, per l’elettore, un peso specifico minore – prosegue Culicchi -. L’ottimo risultato di tanti dei nostri sindaci deve ricordarci, ancora una volta, che la strada da perseguire è quella di stare tra la gente e per la gente».