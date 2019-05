Campionati italiani, subito buoni risultati per le atlete del Cus Albinia

ALBINIA – Inizia con buoni risultati l’avventura del Cus Albinia agli Italiani FISR obbligatori. Carlotta Quaglia per le Jeunesse disputa un’ottima gara e ottiene un quarto posto da applausi su 20 atlete in gara nonostante il punteggio effettivo la piazzava sul podio, arrivando ad un soffio dal bronzo per i piazzamenti.

Buone anche le prove di Lucrezia Zago e Asia Tafani per i cadetti, arrivando rispettivamente 15° e 19° su 39 pattinatrici.