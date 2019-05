Aurelia, via ai lavori per 5 milioni di euro: attenzione alla viabilità ridotta, ecco dove

GROSSETO – «Aurelia, da domani al via gli interventi tra Grosseto Nord e Grosseto Est per un investimento di quasi 5 milioni di euro: risanamento profondo e nuovo asfalto drenante per circa 12 km di carreggiata in entrambe le direzioni» a farlo sapere una nota di Anas.

«Prosegue l’opera di manutenzione straordinaria della strada statale 1 “Via Aurelia” in Toscana – chiarisce la nota – avviata negli ultimi tre anni da Anas (Gruppo FS italiane), al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura. Nella sola provincia di Grosseto Anas ha investito circa 25 milioni di euro per lavori di risanamento profondo del piano viabile».

«A partire da domani – annuncia Anas – saranno avviati gli interventi per un nuovo tratto tra Grosseto Nord e Grosseto Est che consentirà di risanare 10 km di carreggiata (5 km in direzione nord e 5 in direzione sud) per un investimento di 4,9 milioni di euro. I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento del piano viabile fino agli strati più profondi e nella realizzazione di asfalto drenante. Per consentire l’esecuzione degli interventi sarà istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere».

«Il completamento è previsto entro ottobre – conclude la nota – con sospensione delle attività e rimozione del cantiere durante l’esodo di agosto. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148».