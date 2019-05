amministrative2019: tutti i risultati. Inizia la lunga maratona de IlGiunco.net

GROSSETO – Inizia la lunga maratona de IlGiunco.net dedicata al voto delle amministrative. Una diretta sui risultati dei 16 comuni al voto in provincia di Grosseto che potete seguire sulle pagine digitali del quotidiano della Maremma (leggi anche: #Europee2019: Lega primo partito in Maremma. Tutti i dati Comune per Comune).

La diretta Live – Noi seguiremo il voto con una DIRETTA LIVE che proporrà aggiornamenti in tempo reale su tutti i Comuni con risultati, interviste, commenti e curiosità e immagini dai seggi dove dalle 14 sono iniziate le operazioni di scrutinio. (SEGUI LA DIRETTA)

I dati ufficiali – In apertura della nostra home page (sia su versione desktop, cioè computer, che versione mobile, sugli smartphone) troverete uno speciale (foto sopra) con tutti i dati ufficiali. In primo piano i lettori troveranno i dati dei comuni di Follonica, Massa Marittima, Scarlino e Capalbio. Cliccando poi sulla scritta “vai allo speciale elezioni 2019″ troverete i dati di tutti i 16 Comuni.

L’affluenza – Per quanto riguarda i dati sull’affluenza al voto il dato definitivo, rilevato ieri sera alle 23, alla chiusura dei seggi, fa segnare una percentuale dei votanti del 71,28% degli aventi diritto al voto.

Alle 19 aveva votato il 60,04% degli aventi diritto al voto, mentre alle 12 la percentuale era del 23,92%. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le procedure di spoglio delle schede delle Europee. Per lo scrutinio delle schede delle amministrative si dovrà aspettare domani: lo spoglio inizierà alle 14.

Ecco i dati Comune per Comune.