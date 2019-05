Amministrative2019: Romina Sani riconfermata sindaco di Cinigiano

CINIGIANO – Romina Sani riconfermata sindaco di Cinigiano. I dati non sono ancora ufficiali, ma Sani ha già staccato la candidata di di Noi per Cinigiano, Serena Tucci di 150 voti.

“Sono felicissima – dice Sani – ho avuto paura dopo il dato della Lega alle Europee, invece i cittadini hanno premiato il lavoro svolto in questi anni e la scelta di candidati, giovani del territorio motivati e in gamba, come sono quelli della nostra lista”.