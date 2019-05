Amministrative2019 – A Montieri Verruzzi sindaco per la seconda volta

MONTIERI – «È andata alla grande grande» così il sindaco uscente Nicola Verruzzi commenta il risultato elettorale e la sua rielezione. Un risultato tanto più importante visto che in paese le liste erano addirittura tre. «I risultati sono tanto più importanti visto che una parte del Pd ci aveva fatto una lista contro, che spingeva da un’altra parte».

«La somma delle due liste ha totalizzato circa 100 voti meno di noi – prosegue Verruzzi. Non ho ancora i dati definitivi perché, come da tradizione, sono solito attendere i risultati in un bosco e sto tornando in paese».

«Questa è una vittoria rotonda e importante, una vittoria mia e delle persone che erano con noi, più che dei partiti. La destra ha fatto flop. Tra l’altro in questa elezione c’era in gioco anche un giudizio su questi anni di amministrazione e dunque il risultato è anche più importante».