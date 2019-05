ORBETELLO – Aggiornamento ore 19.51: Sembra che l’incendio sia partito da una lavatrice che si trovava all’esterno. Le fiamme si sono estese al magazzino o garage, in via Pola. Il calore, secondo quanto testimoniato dai Vigili del fuoco di Orbetello intervenuti sul posto per spegnere l’incendio, avrebbe causato l’esplosione di alcune bombolette che si trovavano all’interno del locale. È questo spiegherebbe la serie di piccole esplosioni che sarebbero state sentite dalle persone che vivono nel quartiere.

News ore 19.30: Un incendio che ha distrutto un magazzino tra le case, nel quartiere di Neghelli, ad Orbetello. L’incendio si è sviluppato questo pomeriggio, forse a causa di un corto circuito, all’interno di un magazzino a servizio di un negozio.

