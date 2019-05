Il Gavorrano rimette bomber Lombardi nel motore

GAVORRANO – Il Gavorrano ingaggia Angelo Lombardi, classe 1990, attaccante originario di Campobasso, proveniente dal Savona.

Il popolare bomber torna in maglia rossoblù per la terza volta, dopo le felici esperienze degli anni dal 2011 all’ottobre 2012 e dall’estate 2014 al dicembre 2017. In questo periodo ha tra l’altro contribuito in maniera decisiva alla storica promozione in Serie C unica, sotto la guida del Condor Vitaliano Bonuccelli, mettendo a segno 16 reti. Complessivamente Lombardi ha indossato 117 volte la maglia rossoblù, segnando 44 gol. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società ad Angelo per il suo ritorno, con la speranza di ripetere le prestigiose vittorie delle precedenti esperienze.