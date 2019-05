Campi Bisenzio avversario della Gea nella finale playoff

GROSSETO – E’ Gea Grosseto-Lotar Campi Bisenzio la finale del campionato di serie D.

La Lotar ha centrato la seconda finale consecutiva battendo in gara3 la Laurenziana Firenze, uscita di scena solo negli ultimi 15 minuti di gioco, dopo essere rimasta incollata ai locali per tutto il primo tempo, concluso sotto di appena due punti. Pronostico rispettato, dunque, con Grosseto e Campi, prima e seconda classificata nella regular season che dal prossimo fine settimana si contenderanno un posto in serie C Silver. Nel girone B si sono garantiti la finale Valdera e Bottegone Pistoia, che in semifinale hanno avuto la meglio di Lella Basket Pistoia e Calcinaia