amministrative2019 – L’AFFLUENZA: alle 12 ha votato il 23,92%. I dati Comune per Comune

GROSSETO – Prima rilevazione per l’affluenza al voto in questa domenica di elezioni. Il dato delle amministrative fa segnare alle 12 una percentuale del 23,92%. Ecco i dati Comune per Comune. Capalbio, che sfonda il 30%, è il Comune dove si è votato di più, mentre Massa Marittima (20,94%) è il Comune dove si è votato di meno.

Prossima rilevazione alle 17.

Oggi si vota anche per il rinnovo del parlamento europeo. Per le consultazioni europee ecco i dati dell’affluenza. Come si nota in questo caso il dato dell’affluenza è più basso. La media degli elettori al voto alle 12 suopera di poco il 20%.