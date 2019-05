Us Orbetello, Sergio Innocenti nuovo responsabile area tecnica del settore giovanile

ORBETELLO – È Sergio Innocenti il nuovo responsabile area tecnica del settore giovanile dell’Us Orbetello.

“Sono davvero molto orgoglioso che Sergio abbia accettato il nostro invito a ricoprire questa importante carica – ha detto Ivan Poccia, responsabile del settore giovanile orbetellano – È stato un anno di cambiamenti ma anche di grandi risultati dall’affiliazione con l’ACF Fiorentina, dai Fiorentina camp ai summer camp ed è stato anche un anno pieno di soddisfazioni per i nostri ragazzi che hanno portato a casa numerosi trofei e riconoscimenti e ancora non è finita. Adesso è il momento di alzare l’asticella e programmare un percorso ancora più professionale e la persona giusta non poteva che essere Sergio Innocenti”.

Un curriculum imponente quello del noto osservatore di calcio di serie A, scopritore di talenti del pallone. “Innocenti annovera fra le sue grandi scoperte giocatori del livello di Bonucci, Perin, Destro, Meggiorini e tanti altri – ha continuato Poccia – Da oltre vent’anni nel calcio che conta, ha lavorato per Inter e Udinese e ad oggi ben 14 calciatori di serie A in attività sono stati seguiti da Innocenti; inoltre è nello staff della Nazionale Under 18 e Under 19. Quindi un personaggio di notevole spessore che porterà la sua esperienza professionale nella nostra società sportiva dilettantistica migliorando l’ottimo lavoro già intrapreso con il settore giovanile cercandolo di portare a un livello professionale, pianificando percorsi dedicati alle varie fasce d’età”.