Scuola: aperte le iscrizioni per asili, trasporto e mensa. Ecco come fare domanda

ORBETELLO – «Scuola dell’infanzia, asilo nido, trasporto e mensa, aperte le iscrizioni. Pubblicato anche il bando per ottenere le esenzioni, parziali o totali, dal pagamento dei servizi» a farlo sapere il Comune lagunare.

«Sono aperte le iscrizioni – spiega la nota – per il progetto 1/6 nella scuola materna paritaria comunale “C. Consani” fascia 1-2 anni e per l’asilo nido di Albinia per l’anno scolastico 2019/2020, per il servizio di refezione scolastica (mensa, ndr) per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Orbetello. E’ possibile ritirare il bando e il modulo di domanda presso l’ufficio Urp avente sede nel palazzo comunale di piazza del Plebiscito o presso gli Istituti comprensivi di Orbetello e di Albinia» .

«Sono aperte le iscrizioni anche al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 – dice ancora la nota – per gli alunni frequentanti le seguenti scuole: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado».

«Si comunica inoltre – aggiunge la nota – che è stato pubblicato l’avviso per la richiesta di concessione esoneri parziali o totali dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi comunali di asilo nido e progetto 1/6 e ai servizi di trasporto e refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e Secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020»

Tutti i bandi, i moduli d’iscrizione o per le esenzioni sono disponibili presso l’Ufficio Urp del Comune di Orbetello avente sede nel palazzo comunale di piazza del Plebiscito e scaricabili dal sito del Comune www.comune.orbetello.gr.it