Piombino di misura, il Fonteblanda si arrende

FONTEBLANDA: Fabbrini, Palmisano, Kasa (38′ st Giacomelli), Bruno, Valentini, Renieri, Chiodo, Allocca (48′ st Danesi), Elkharraz, Berardi, Furi. All. Bernardini.

ATLETICO PIOMBINO: Pantani, Bardi (36′ st Balestrieri), Ilie, Hrytsyuk (25′ st Ceccarelli), Reale, De Gennaro, Braschi, Rapposelli (18′ st Botter), Cavicchi, Matteis (7′ st Cecchetti), Mormina (48′ st Dragaj). A disposizione: Dervishi. All. De Blasi.

ARBITRO: Pasquini (assistenti Biagioni e Ginanneschi).

RETI: 5′ Matteis, 17′ Berardi, 40′ st Braschi.

NOTE: ammoniti De Gennaro, Ceccarelli. Calci d’angolo 6-3. Recupero: 1′ + 4′.

GROSSETO – La spunta di misura l’atletico Piombino (1-2), il Fonteblanda saluta la coppa. Il verdetto arriva da una partita equilibrata in cui sono determinanti i cambi, una maggiore tenuta atletica, la scintilla finale che apre la difesa avversaria. La prima frazione ruota sul gol (5′) di Matteis su suggerimento di Braschi, il pareggio di testa (17′) di Berardi sulla consueta lunga rimessa laterale di Valentini. Il resto del tempo trascorre lungo il cornicione di una classifica urgentemente da alimentare.

La ripresa segue questa traccia sussultando al 31′ con la traversa di Cecchetti dopo una manovra pregevole. Bernardini può contare su due cambi, il Piombino ne possiede sei. Il lampo è di Cavicchi sapiente e tecnicamente abile nel lanciare Braschi davanti alla porta, il numero 7 non perdona Frabbrini, è il 40′. I quattro minuti di recupero non arricchiscono la storia e non mutano il punteggio.