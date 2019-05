Pioggia di gare per i grossetani: ecco tutti gli appuntamenti

GROSSETO In arrivo un altro fine settimana ricco di impegni per l’Atletica Grosseto Banca Tema, su diversi fronti e con biancorossi di ogni età.

A Piombino, nella seconda fase dei campionati regionali under 16 di società, saranno in gara 23 giovani maremmani della squadra cadetti, nati nel 2004 e 2005: Daniele Bardelli (100hs e lungo), Erianna Benedetti (300 e alto), Leonardo Bernazzi (300), Tommaso Bianucci (100hs e lungo), Tommaso Bologni (300), Chiara Capecchi (triplo e disco), Massimo Castriconi (300 e peso), Larissa Cerulli (1000), Davide Chiodo (300 e lungo), Mirko Contini (1000), Thomas Divina (300), Chiara Draghi (80hs e giavellotto), Andrea Fatarella (300), Carolina Fraquelli (1000), Alessandro Galatolo (1000), Luca Germelli (300 e 100hs), Gabriele Giacomelli (lungo), Romeo Monaci (lungo e peso), Filippo Natali (300 e peso), Anna Petri (300), Mattia Piatto (300 e peso), Viola Roma (giavellotto), Raffaele Sbordone (peso e martello).

Ad Abbadia San Salvatore va in scena una rassegna tricolore con i Campionati italiani master di prove multiple, staffette e 10.000 metri che vedranno in azione Giuseppe Acampa, Federico Fedi, Maurizio Finelli e Marco Gaggioli nella staffetta a frazioni crescenti di 100, 200, 300 e 400 metri, oltre a Michele Rossato nei 10.000 SM50. Appuntamento a Livorno per i saltatori, nella quarta prova del Grand Prix regionale: Marco Franci e Guglielmo Mainetti nel lungo, Gaia Lorenzini Piperno nel triplo.