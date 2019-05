FOLLONICA – Un concerto e un dj set, aperitivi e party. Si è chiusa così la campagna elettorale per le amministrative di domani (si vota soltanto domenica dalle 7 alle 23) a Follonica.

Andrea Benini, candidato della coalizione di centrosinistra (Pd, Lista Benini sindaco, Follonica a sinistra con Benini, +Follonica) ha concluso la sua campagna elettorale con la festa in piazza del popolo a pochi passi dal mare e con il concerto degli Scaramouch. Insieme a lui i candidati della quattro liste che sostengono la sua candidatura e un buffet a base di pane e nutella e panini alla porchetta. Tra i presenti anche due ex sindaci di Follonica che hanno partecipato alla festa: Enrico Norcini e Claudio Saragosa.

Massimo Di Giacinto invece ha scelto il giardino del casello idraulico per l’ultima iniziativa della sua campagna elettorale. Dj set con musica dance e pasta per tutti. A portare il saluto e il sostegno al candidato sindaco di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Di Giacinto sindaco) c’erano anche il sindaco di Grosseto Antonfracesco Vivarelli Colonna, l’onorevole Elisabetta Ripani, deputata di Forza Italia e i segretari provinciali di Lega, Andrea Ulmi, e di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

Aperitivo al gazebo di piazza Sivieri invece per Francesco De Luca, candidato sindaco della lista “In Movimento per Follonica”. Apertivi di chiusura anche per Alessandro Berardi, candidato sindaco di Casapound, con brindisi nella sede del comitato elettorale, e per Pierluigi Versari, candidato sindaco di “Follonica nel cuore”.