Verso il voto, apertura straordinaria degli uffici: ecco come si ritira la tessera elettorale

FOLLONICA – «Elezioni del 26 maggio 2019: aperture dell’ufficio elettorale per duplicati e nuove tessere elettorali. Seggi elettorali n. 19, 20, 21 e 22 confermati in via Varsavia» a farlo sapere il Comune in una nota.

«L’amministrazione comunale – prosegue la nota – invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili): qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è indispensabile presentarsi all’ufficio elettorale (piano terra del Palazzo comunale), che sta effettuando aperture straordinarie proprio per il rilascio del duplicato (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale)».

Ecco gli orari di apertura:

sabato 25 maggio – dalle ore 8 alle ore 18, orario continuato

domenica 26 maggio (giorno delle Elezioni) – dalle ore 7 alle ore 23, orario continuato

«Il rilascio della nuova tessera – aggiunge la nota – non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido. Si ricorda inoltre che i seggi elettorali n. 19, 20, 21 e 22, che fino allo scorso anno si trovavano all’interno della scuola elementare di via Palermo:, sono confermati all’interno della scuola elementare di via Varsavia n.5: gli elettori di tali seggi dovranno quindi recarsi, con la stessa tessera elettorale, direttamente in via Varsavia n.5 (plesso scolastico)».

Per informazioni: Tel. 0566 59271 – 0566-59206 – 0566-59263

e-mail: elettorale@comune.follonica.gr.it.