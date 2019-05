Turismo in Maremma: in quattro giorni all’Argentario arrivano tre navi da crociera

PORTO ERCOLE – Il 27 maggio a Porto Ercole torneranno ad affacciarsi le crociere con la Star Pride e qualche giorno dopo, il 31, saranno addirittura due le navi che solcheranno i mari dell’Argentario: tre navi nel giro di quattro giorni saranno in Maremma nell’ambito del progetto di promozione turistica PortArgentario.

Il 27 maggio arriverà la nave Star Pride della compagnia Windstar, un maga yacht da 134 metri capace di ospitare fino a 212 ospiti, che farà scalo a Porto Ercole dalle 12 alle 22, ma il vero evento si avrà il 31 maggio con il ritorno della Seadream I accompagnata, questa volta, dalla gemella Seadream II.

«Un evento eccezionale – sottolinea il direttore tecnico di PortArgentario, Fabrizio Palumbo – di cui siamo assolutamente soddisfatti».

Gli appuntamenti con PortArgentario, però, non finiscono qui: «Sabato 1 giugno – annuncia in conclusione Palombo – si terrà a Porto Santo Stefano “PortArgentario per tutti” e, nell’ambito dell’iniziativa, arriverà nel pomeriggio l’imbarcazione Bavaria 42, affidata all’associazione onlus Handarpermare che organizza un tour in barca a vela con progetti di supporto a terapie riabilitative nel campo del disagio fisico, psichico e sociale. La barca, per cui è stata organizzata una piccola cerimonia di accoglienza, attraccherà al pontile della Porto Turistico Domiziano, nel porto del Valle».

