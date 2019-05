Tucci: «Nuove opportunità per giovani e imprenditori, valorizzeremo il “Made in Cinigiano”»

CINIGIANO – “Serena Tucci è il cambiamento, ha le idee e, come me, sarà un sindaco che saprà riavvicinare la gente e gli imprenditori alle istituzioni. I suoi progetti sono fattibili e come Provincia di Grosseto abbiamo avviato un percorso in cui si possono inserire alla perfezione” così il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha chiuso l’ultimo evento del candidato sindaco di “Noi per Cinigiano” Serena Tucci.

A portare i saluti di Fratelli d’Italia è stato il consigliere provinciale Bruno Ceccherini: “Nelle piccole realtà – ha detto- anche dieci voti fanno la differenza”. “La buona politica del centrodestra – ha detto il presidente della Provincia – che permette agli imprenditori che hanno voglia di fare di non essere frenati dalla burocrazia e di poter realizzare i loro progetti”. “I nostri imprenditori – ribadisce la candidata- devono fare rete per poter creare quel marchio Made in Cinigiano che valorizzi attraverso le nostre eccellenze il territorio. Un territorio che così potrà essere un’attrazione per i turisti e in questo modo possa tornare a far lavorare qui i nostri giovani che sono costretti a spostarsi nei comuni vicini”.

“Con la candidatura del senatore Manuel Vescovi – dice Tucci – puntiamo proprio a creare quel dialogo tra istituzioni che, con la nostra futura amministrazione, ci possa permettere di avere nuove opportunità. Quello che oggi facciamo a Cinigiano è spesso deciso a livelli più alti e noi dobbiamo guardare al nostro interno per poi varcare insieme e uniti i nostri confini, in una strategia di marketing territoriale che fino adesso è mancata. Perché nessuno in Italia sa dove si trovi Cinigiano, questo nonostante prodotti di prestigio che si fregiano delle denominazioni Doc e Dop”.

“A Cinigiano – conclude il senatore della Lega e candidato al consiglio comunale Vescovi – si gioca una battaglia tra chi vuole mantenere quello che c’è stato fino ad oggi e chi invece vuole cambiare, chi vuole una nuova proposta politica, domenica con una croce avrà la possibilità dare un futuro diverso al territorio”. Serena Tucci ha concluso insieme ai suoi candidati la campagna elettorale con un giro finale delle frazioni e delle campagne.