Si vince una fotocamera: nasce Orbetellando, il concorso fotografico dei bambini

ORBETELLO – Educare i bambini all’arte e alla bellezza nasce con questo spirito il concorso fotografico riservato ai bambini “Orbetellando” che si terrà a Orbetello il 9 giugno, organizzato dall’artista lagunare Graziella Pesenti, in collaborazione con l’associazione culturale, fotografica Ausonio Ulivi “l’ ora” .

Non si tratta di una vera e propria competizione, innanzi tutto Orbetellando è un’iniziativa di carattere culturale: «Il 9 giugno – spiega Pesenti – ci troveremo davanti al Duomo di Orbetello alle 10 per fare una passeggiata per il paese con bambini e genitori alla scoperta della cittadina lagunare e i ragazzi avranno l’occasione di scattare fotografie di ciò che li colpisce di più, vie, monumenti, scorci. Ho voluto con forza quest’iniziativa, io stessa donerò la fotocamera in palio, perché penso che educare i bambini alla bellezza sia fondamentale».

I genitori che vogliono far partecipare i loro bambini al concorso devono iscriversi nel gruppo Facebook “Concorso fotografico la storia siamo noi” e, dopo la passeggiata, le famiglie saranno chiamate a postare, entro il 13 giugno, sullo stesso gruppo la foto che ritengono più bella: sarà quell’immagine a essere giudicata, poi, dalla giuria di fotografi e fotoamatori.

Il regolamento

Tema

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta, una città con le sue splendide meraviglie incastonate tra le due lagune, di levante e di ponente.

Modalita’ di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i bambini. Ogni partecipante potrà inviare una fotografia unitamente al nome e cognome entro il 13 giugno. (sarà un genitore ad inviare la foto nel gruppo, nato appositamente per l’evento, denominato concorso fotografico la storia siamo noi)

Premi

La fotografia prima classificata sarà premiata con una macchina fotografica con zoom completa di scheda e custode donata da Graziella Pesenti e Alberto Casamenti, la seconda e la terza classificata riceveranno un ingrandimento su tela donato da uno sponsor. Ai tre premiati verrà consegnata una targa ricordo. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e una fotografia formato 20×30 del proprio scatto sempre offerta dagli sponsor.

La giuria

La giuria, presieduta da Foto Solimeno, sarà composta da 10 fotografi professionisti e fotoamatori:

Alberto Casamenti, Graziella Pesenti, Franca Amadio, Biagio Solimeno, Maurizio Angeli, Nello Alberti, Lorenzo Babbanini, Andrea Burgio, Luciano Salvatore, Cosimo Vichi.

Mostra

Tutte le foto dei partecipanti saranno stampate nel formato 20×30 ed esposte in una mostra al centro culturale Paragrano dal 1° luglio al 10 luglio 2019.

Premiazione

La premiazione si svolgerà al centro culturale Paragrano, p.zza del plebiscito, 10 orbetello (gr) il 1° luglio 2019 alle 18 durante l’inaugurazione della mostra.