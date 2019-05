Confesercenti sprona i candidati al Parlamento europeo: «Serve una politica europea per le Pmi»

GROSSETO – «Serve una politica europea per le Pmi, le Piccole e medie imprese, un approccio complessivo che tenda a valorizzare l’importanza delle imprese diffuse e dell’impatto delle nuove norme per tali imprese» lo afferma la Confesercenti, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Le richieste dell’associazione di categoria degli esercenti ai candidati vanno proprio in questo senso: «Le Pmi sono la spina dorsale dell’economia del lavoro in Europa, costituendo il 99,8% di tutte le imprese del vecchio continente, la cui grande maggioranza (93%) ha meno di dieci dipendenti. All’interno di questo universo, le imprese dei servizi, del commercio e del turismo in particolare, svolgono un ruolo fondamentale nel rispondere ai bisogni dei cittadini europei, nel fornire prodotti e servizi. Il turismo nella UE, con circa 1,8 milioni di imprese e 9,7 milioni di occupati (il 5,2 % circa della forza lavoro totale), genera direttamente oltre il 5 % del PIL dell’UE e, se viene considerato anche l’indotto, il 12% dell’occupazione».

Confesercenti ha stilato una serie di richieste ai futuri parlamentari europei, richieste riassumibili in dieci punti: