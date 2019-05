Sei maremmano se dici: «M’hanno scaciato»

GROSSETO – È un’espressione che si usava parecchio da ragazzetti. Quando qualcuno nella compagnia che frequentavi provava a isolarti o a mandarti via, si dice cosi: “M’hanno scaciato”.

L’atteggiamento di chi mandava via si traduceva in un imperativo: “Scacia!”, ovvero: levati di torno, altra espressione usata in alternativa. Bene non ci si rimaneva, è evidente.

Diventa di tono più canzonatorio nel caso in l’espressione si usi tra adulti, soprattutto uomini, per prendersi un po’ in giro e sottolineare che in casa i pantaloni li portano le mogli: “t’ha scacciato eh!”, si dice al marito buttato (momentaneamente) fuori di casa, perché magari la moglie ha da fare pulizie di fino e non lo vuole tra i piedi.