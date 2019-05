Sani: «Abbiamo tanti progetti e la giusta esperienza e competenza per amministrare»

CINIGIANO – “Chiedo il voto ai cittadini perché abbiamo tanti progetti e idee per lo sviluppo di Cinigiano che vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni – afferma Romina Sani -. Abbiamo l’esperienza, le competenze, la convinzione, ma anche l’energia e le relazioni per amministrare bene questo territorio. Porteremo avanti, passo dopo passo, un programma di governo concreto, costruito su solide basi, grazie agli obiettivi raggiunti sino ad oggi”.

“Onestà, trasparenza, rispetto per le Istituzioni sono valori che ho sempre avuto e che si sono consolidati in me in questi 5 anni. La lista che propongo ha come tratti distintivi il dinamismo, l’appartenenza e la conoscenza del territorio e la volontà di porre il bene collettivo sempre al centro dell’impegno e delle scelte che faremo. La sfida che lancio è prima di tutto a me stessa, non ho mai interpretato il ruolo di sindaco come una questione burocratica: essendo una donna che si appassiona alle cose ho sempre cercato di dare il massimo”.

“E allora partiamo da quello che abbiamo realizzato sino ad oggi, dai finanziamenti che ci sono stati assegnati, per portare avanti un nuovo progetto di governo ponendo i bisogni della comunità al centro del nostro impegno. La strategia di rilancio delle aree interne che vogliamo mettere in atto si regge da una parte sulla difesa dei servizi che abbiamo, e sulla loro implementazione, dall’altra sul rilancio delle vocazioni di questo territorio.

In tutte le scelte più importanti coinvolgeremo i nostri cittadini e ascolteremo le loro opinioni, libere da pregiudizi e da dettami di scuderia, per andare oltre una vecchia politica chiusa, con l’obiettivo di amministrare, pensando prima di tutto all’interesse della comunità e del territorio. Per tutto questo, se i cittadini lo vorranno, noi ci impegneremo ancora con l’entusiasmo e la tenacia di sempre.”