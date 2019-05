Ottobrino lancia il Finanzia&Friends contro la Stecca: è trionfo in Coppa

GROSSETO – Il team Finanzia&Friends alza al cielo la Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Successo per 2-1 per Consonni e soci che hanno battuto La Stecca nell’ultimo atto della competizione amatoriale riservata agli over 35. Partita bellissima, combattuta, con La Stecca tenuta in vita grazie alle parate del giovane portiere Ottaviani, fuoriquota, che ha permesso a La Stecca di rimanere in corso nonostante le conclusioni di Ottobrino, Consonni e Rossi.

Il Finanzia&Friends ha vinto grazie alla doppietta di Manuel Ottobrino, davvero un lusso per la categoria. A nulla è servito quindi il gol di Battistini che avrebbe potuto segnare anche il 2-2 se non avesse trovato davanti a se il portiere Gara. La gara, fatta prevalentemente dal Finanzia e Friends, ha visto diversi capovolgimenti di fronte, con il team di Consonni che ha sprecato diverse occasioni da rete, non riuscendo a chiudere la partita. Adesso la Finanzia e Friends giocherà la Supercoppa contro la vincitrice della Coppa Primavera.

2-1

FINANZIA&FRIENDS: Gara, Orusei, Somma, Scipioni, Svetoni, Rossi, Niccolini, Ottobrino F., Ottobrino M., Consonni.

LA STECCA: Ottaviani, Murineddu, Battistini, Cuneo, Fantozzi, Borscia, Cantalino, Sacchini, Biagetti.

Marcatori: 2 Ottobrino M.; Battistini.