Lazzeroni: «Votateci, con me donne e uomini con buona volontà e amore per il paese»

ARCIDOSSO – «Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno presenziato alle nostre assemblee, che ci hanno ascoltato, consigliato, e fatto presente quello che sarebbe necessario ad un piccolo comune come il nostro» afferma il candidato sindaco di Arcidosso Corrado Lazzeroni. «Ringrazio tutti i componenti del comitato elettorale che hanno contribuito con determinazione a questa campagna elettorale».

«Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra “Insieme per Arcidosso“ per il loro impegno e la fattiva collaborazione. Ringrazio in modo particolare i più giovani perché comunque vada, hanno dato il massimo e hanno messo la faccia in qualcosa di nuovo e hanno contribuito con le loro idee, con il loro entusiasmo a migliorare il nostro programma elettorale. Ringrazio gli amici quelli veri, quelli virtuali dei social network che mi hanno sostenuto e apprezzato per la scelta che ho fatto. Ringrazio anche chi mi ha criticato, chi ha cercato di mettermi in cattiva luce, che malgrado tutto mi hanno comunque aumentato la visibilità».

«Ringrazio la mia famiglia che mi ha sopportato e supportato in questo lungo periodo. Il nostro è un programma realizzabile, in cinque anni si possono fare tante cose basta non avere la presunzione di avere in mano la bacchetta magica. Le persone che compongono la lista sono donne e uomini che non hanno interessi personali particolari, solo tanta buona volontà – prosegue Lazzeroni -, amore per il proprio paese e per la splendida natura che li circonda. Per tutto questo vi chiedo e vi chiediamo di votarci e soprattutto di andare a votare e non disperdere i voti. Quattro liste in un piccolo comune sono sicuramente tante ma è anche il succo della democrazia. Di nuovo votateci, non disperdete i voti».