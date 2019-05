Ladri in azione, prima entrano in una casa e poi al Golf club

GAVORRANO – Furto nella notte al Golf club Pelagone. È stata una notte movimentata quella tra giovedì 23 e mercoledì 24 maggio, ossia la scorsa notte. I ladri hanno infatti deciso di visitare case e appartamenti, anche se non sempre i colpi sono andati a buon fine.

Nel loro girovagare in cerca di qualcosa da rubare sono entrati prima in un appartamento trovandoci però la proprietaria che si è svegliata, tanto che sono riusciti ad arraffare solo una manciata di bigiotteria. Poi hanno tentato di entrare nell’appartamento sottostante alla casa della donna e infine hanno fatto una puntata al Golf club Pelagone, dove avrebbero portato via un computer e poco altro. Sui furti indagano i carabinieri della compagnia di Follonica.