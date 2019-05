Gli Under 18 Gea verso la final six di Coppa Toscana: ecco il calendario

GROSSETO – Il comitato regionale della Federpallacanestro ha ufficializzato il calendario della Final Six di Coppa Toscana under 18 che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno al Palazzetto di Chiusi Scalo, alla quale parteciperà anche la Maregiglio Gea.

I biancorossi allenati da Pablo Crudeli, che si sono qualificati per la fase finale vincendo le sei gare del girone F disputate, esordiranno sabato 1 giugno alle 16 in semifinale contro la vincente della gara eliminatoria tra Pall. Enda e Argentario Basket, in programma venerdì 31 maggio alle 18. Nell’altra semifinale il Centro Minibasket Arno si confronterà, sabato alle 18, con la vincente di Castelfranco Frogs-Virtus Certaldo, che si disputerà il 27 maggio alle 20.

Le finali della Coppa Toscana sono in calendario domenica: s’inizia alle 16 con il 3°-4° posto e si prosegue alle 20 con la finalissima che assegna il trofeo.