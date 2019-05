Gambassi: «Pronti a cambiare Roccastrada ascoltando i cittadini, con semplicità e trasparenza»

ROCCASTRADA – «La partecipazione, la presenza e l’interesse hanno caratterizzato i nostri incontri. Abbiamo voluto trasmettere la voglia di cambiamento, contro chi da più di 70 anni, mal governa il comune di Roccastrada» con queste parole Mario Gambassi, candidato a sindaco della lista Cambiare in Comune ha concluso a Montemassi , la presentazione della sua lista.

«Cambiamento – prosegue il candidato – contro chi, forte di avere sempre una certa potenza mediatica dalla sua, crede di essere intoccabile, contro chi fa della non trasparenza un pregio, contro chi crede di poter gestire tutto e tutti, contro chi mal gestisce i nostri soldi, facciamo cessare tutto questo, riportiamo la politica al suo vero valore, anche contro chi, credendo di cavalcare ciò che va politicamente di moda si erge a politico, mentre prima dove era? Mi sono messo in gioco per dare un governo alternativo a quello attuale, sono a disposizione con la concretezza e la semplicità che caratterizzano le mie origini contadine: niente imprese faraoniche, nessun proclama, ma solo la voglia di ridare ai cittadini di Roccastrada il ruolo che appartiene loro».

«Cambiare in Comune – dice ancora Gambassi – come lista civica trasversale ha raggruppato varie anime, dal civismo puro, ai partiti politici di Fratelli d’Italia e Forza Italia, presenti e attivi sul territorio, che hanno, sin da subito sostenuto la lista, al movimento 5 Stelle di Grosseto, da cui abbiamo preso il modello di governo. Un ringraziamento particolare a tutti quei roccastradini che stanno cercando di scrivere insieme a noi un pezzo di storia nuova del nostro comune, voltando pagina con la sete di partecipazione e trasparenza che purtroppo non c’è stata sempre a Roccastrada».

«Il programma amministrativo presentato – conclude il candidato – non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza e lo vogliamo, non solo scrivere, ma anche concretizzare , insieme a tutti i cittadini ai quali chiediamo di andare a votare e di manifestare il loro consenso , ma anche il loro dissenso se nel passato non sono stati ascoltati o considerati, noi siamo disponibili a farlo e siamo pronti a Cambiare in Comune».

La lista civica chiude la campagna elettorale a Roccastrada con una cena presso il ristorante La Bettola, insieme ai candidati al consiglio comunale. Tutti i cittadini interessati a festeggiare con il candidato a sindaco Mario Gambassi sono invitati a partecipare. Per info Cambiareincomune.roccastrada@gmail.com