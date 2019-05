FOLLONICA – Si è tenuta stamani, in concomitanza con migliaia di altre città nel mondo, a Follonica la manifestazione “Fridays for future – Secondo sciopero globale per il clima”, che mira a sensibilizzare la cittadinanza verso le problematiche del cambiamento climatico e a richiedere un intervento dei governi sul tema. Gli studenti di Follonica sono scesi in piazza per dire ‘no’ al cambiamento climatico, seguendo le orme della giovane Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha dato via alla marcia mondiale.

Il percorso della manifestazione è partito da piazza Sivieri alle 10, per proseguire lungo via Roma e terminare in piazza a Mare, dove è stata aperta una discussione sul tema ambiente (Foto di Giorgio Paggetti).