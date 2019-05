Donna sola si sveglia e trova i ladri in casa. Fuggono e vanno a rubare alla porta accanto

BAGNO DI GAVORRANO – Attimi da incubo per una donna residente in via Marconi che la scorsa notte si è svegliata trovandosi dei ladri in casa.

Intorno a mezzanotte, i malviventi si erano intrufolati nell’appartamento attraverso una finestra, probabilmente non pensavano di trovare la proprietaria all’interno. Svegliata da rumori sospetti la donna ha fatto sentire la sua presenza e i ladri sono scappati all’istante per tentare subito dopo un secondo colpo nell’abitazione al piano di sotto dello stesso palazzo, ma anche lì non sono riusciti a mettere a segno il colpo.

Fortunatamente per la donna l’episodio si è concluso solo con un grande spavento, anche se purtroppo l’incubo si può ben definire doppio, in quanto è la seconda volta in pochi mesi che la sua abitazione è stata presa di mira dai malviventi. Già nel novembre scorso era stata vittima di un altro furto nel suo appartamento.

Sul caso indagano i carabinieri.