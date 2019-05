Bilancio, Aldi: «Rendiconto in grave ritardo. Necessario commissario, intervenga il Prefetto»

ORBETELLO – «Il termine per l’approvazione del rendiconto del 2018 è scaduto il 30 aprile e addirittura ad oggi la giunta non ha neppure predisposto il relativo schema, e questo ha delle precise conseguenze di legge, ossia la nomina di un Commissario affinchè lo predisponga d’ufficio» a dirlo Luca Aldi, capogruppo del gruppo consiliare Pd-Area Riformista Orbetello.

«Considerata la gravità della situazione – spiega il capogruppo – mi sono sentito in dovere di segnalare la cosa al Prefetto di Grosseto. Peraltro per lunedì 27 maggio è convocato il consiglio comunale per la correzione del Rendiconto 2017, approvato nel 2018, che vede la riduzione della parte di avanzo disponibile liberamente di circa 900 mila euro, che devono essere aggiunti alla parte vincolata. Si spera che il sindaco abbia questa volta il ritegno di non dare la colpa di questi errori alla passata amministrazione».

«Ancora una volta – conclude Aldi – ci corre l’obbligo di segnalare all’opinione pubblica la difficoltà di questa giunta a gestire il bilancio comunale in maniera seria e responsabile».