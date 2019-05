A scuola d’ambiente su la goletta: i ragazzi in mare per raccogliere le microplastiche

ISOLA DEL GIGLIO – I bambini delle scuole medie hanno partecipato, il 16 e il 17 maggio, a due uscite con la goletta a vela in legno, la Mahayana di Francesco Nanni, con cui l’associazione The blue dream project si è posta come scopo generale la sensibilizzazione ambientale, con particolare attenzione rivolta ai danni causati al mare dalla plastica monouso che lo ha invaso negli ultimi quarant’anni.

A bordo della Mahayana, i bambini hanno avuto l’opportunità di vedere in opera alcuni strumenti particolari per il monitoraggio delle micro plastiche, come la “manta” e, con l’assistenza dei biologi presenti, anche di comprendere quali siano le conseguenze dell’ inquinamento del mare dovuto ad esse. Sono stati prelevati dei campioni di micro plastiche ed è stato illustrato loro il contesto generale di quella che ormai è una vera e propria emergenza planetaria.

Alle uscite a mare, assieme allo staff e alle insegnanti, ha partecipato a bordo della Mahayana anche la guida parco Marina Aldi, che assieme ai biologi di bordo hanno svolto una vera e propria lezione di educazione ambientale e applicazione delle buone pratiche.

“Una esperienza unica nel genere, un esempio che vale più di mille parole – dice il vice presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano Stefano Feri, appositamente intervenuto per dare il via all’iniziativa -. Spero che attività del genere possano essere replicate anche negli i prossimi anni”.