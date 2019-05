Vichi: «La gente ci chiede il cambiamento e noi crediamo nella vittoria»

SANTA FIORA – “La gente ci chiede il cambiamento e noi crediamo nella vittoria” lo dice il candidato sindaco di Santa Fiora della lista “Un Comune per Tutti” Paolo Vichi al termine dell’incontro con i senatori della Lega Alberto Bagnai e Manuel Vescovi che lo ha visto chiudere gli eventipubblici della sua campagna elettorale.

Una campagna che terminerà il 24 maggio con un aperitivo in piazza insieme agli elettori. “In queste settimane – afferma Vichi- ci siamo concentrati sui problemi di Santa Fiora e sulla necessità della gente che è stanca della continuità di decenni di amministrazione di centrosinistra. Noi sentiamo che la vittoria è alla nostra portata, si respira, adesso ci serve solo la voglia della gente di assicurarsi un futuro migliore”.

“Il nostro no a nuove centrali geotermiche – prosegue il candidato – è forte e non facciamo leva come i nostri avversari sulle opportunità occupazionali che questa comporta. Noi crediamo che quelle opportunità un territorio ben amministrato se le possa costruire da solo e lo dimostreremo. Crediamo che si debba ricontrattare la tariffa del teleriscaldamento che è decisamente elevata. Abbiamo riscontrato segnali molto positivi sulla nostra proposta di una Santa Fiora che attraverso le opportune scelte sulla viabilità sia più unita ed omogenea. Crediamo in un comune autonomo e ribadiamo il nostro forte no alla fusione ed un si all’unione di funzioni con gli altri comuni, ma non perdendo la nostra indipendenza. Negli ultimi cinque anni sono stati male utilizzati i soldi che sono arrivati a pioggia dall’Enel. Dimostreremo che se ne può fare un utilizzo migliore di cui ne traggano beneficio le famiglie”.

“Leggo che Balocchi farà la festa finale alla porta di ingresso al paese, il cosiddetto Portone- conclude Vichi – è sempre stato detto che ciò non fosse possibile, evidentemente qualcuno non può organizzarvi le iniziative e qualcuno sì. Siamo convinti che sia l’ultimo atto di potere del centrosinistra sul territorio e che, da lunedì, con la nostra amministrazione tutto cambierà in favore dei cittadini e della trasparenza grazie al governo del buonsenso”.