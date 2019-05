“Ri_Trovarsi nell’Arte”: al museo il progetto per gli anziani e per i malati di Alzheimer

GROSSETO – Proseguono venerdì 24 maggio, nella Rsa Ferrucci di Grosseto, gli incontri del progetto “Ri_Trovarsi nell’Arte”, organizzato dal Museo archeologico e d’arte della Maremma in collaborazione con le strutture sanitarie cittadine e dedicato alle persone anziane con gravi problemi di salute.

Inserita nell’ambito del progetto Musei toscani per l’Alzheimer, l’iniziativa ideata dagli operatori museali della sezione didattica ha come finalità quella di mettere a fuoco gli obiettivi di una attività museale accessibile alle persone con questa patologia e a chi se ne prende cura.

Con lo scopo anche di promuovere la consapevolezza del contributo che i musei possono dare alla creazione di una società più amichevole nei confronti delle persone che vivono con importanti difficoltà e formare educatori in grado di progettare e condurre attività accessibili alle persone con l’Alzheimer.